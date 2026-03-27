Trump bezeichnet britische Flugzeugträger in jüngster NATO-Kritik als "Spielzeug"

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Donald Trump hat britische Flugzeugträger als "Spielzeug" abgetan und das Vereinigte Königreich sowie andere NATO-Verbündete für ihre begrenzte Beteiligung am Krieg mit dem Iran kritisiert.

Im Weißen Haus sagte Trump, er habe dem Vereinigten Königreich gesagt, es solle seine Flugzeugträger nicht einsetzen, und fügte hinzu, dass diese im Vergleich zu den US-Fähigkeiten "nicht die besten" seien.

Die Äußerungen bedeuten eine weitere Spannung in den Beziehungen zu Keir Starmer, der zuvor die Nutzung britischer Stützpunkte für offensive Angriffe gegen den Iran verweigert hatte.

Trump sagte, er sei "sehr enttäuscht" von den NATO-Verbündeten und warf ihnen vor, erst nach dem Ende der Kämpfe dem Konflikt beitreten zu wollen.

Das Vereinigte Königreich hat stattdessen einen vorsichtigeren Ansatz gewählt, Marineeinheiten in der Region entsandt und sich auf Verteidigungsmaßnahmen konzentriert.