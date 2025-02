Trump betrachtet Gaza als "Immobilien" und bekräftigt Plan für eine Übernahme durch die Vereinigten Staaten

HQ

Präsident Donald Trump hat erneut Schlagzeilen gemacht mit seiner kühnen und umstrittenen Behauptung, die Vereinigten Staaten seien "entschlossen, den Gazastreifen zu kaufen und zu besitzen", ein Plan, der internationale Empörung ausgelöst hat.

In einem kürzlichen Interview an Bord der Air Force One auf dem Weg zum Super Bowl bezeichnete Trump Gaza als "großen Immobilienstandort" und schlug vor, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über das Territorium übernehmen und möglicherweise den Ländern des Nahen Ostens erlauben würden, beim Wiederaufbau zu helfen.

Während Trump glaubt, dass dies den zwei Millionen vertriebenen Palästinensern eine bessere Zukunft bieten könnte, hat die Idee, sie zwangsumgesiedelt zu werden, scharfe Kritik hervorgerufen, wobei palästinensische Führer und mehrere Nationen die Idee rundweg ablehnen.

Kritiker argumentieren, dass Trumps Plan als Bruch des Völkerrechts angesehen werden könnte, wobei die Vereinten Nationen betonen, dass erzwungene Bevölkerungsumsiedlungen nach internationalen Standards verboten sind.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Trumps Vision jedoch als "revolutionär" gelobt, was die empfindliche politische Landschaft in der Region weiter verkompliziert. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich dieser umstrittene Vorschlag entwickeln wird.