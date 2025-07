Trump besucht Überschwemmungsgebiet in Texas, während sich die Rettungsbemühungen von der Rettung auf den Wiederaufbau verlagern

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Während die Rettungskräfte in Texas nach Tagen unerbittlicher Überschwemmungen von Rettungs- zu Bergungsmaßnahmen übergehen, hat US-Präsident Donald Trump für diesen Freitag einen Besuch in dem Katastrophengebiet an der Seite von Melania angekündigt.

Beide beabsichtigen, den Katastrophenort in Kerr County zu besuchen, sagten aber, sie wollten "niemandem in die Quere kommen". "Das ist es, was passiert. Ein Präsident geht und alle konzentrieren sich auf ihn. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand auf uns konzentriert", sagte Trump und fügte hinzu, die Situation sei "tragisch".

Die Suche nach den noch vermissten Personen in der Nähe von Camp Mystic, wo mehrere Camper und Mitarbeiter noch vermisst werden, geht weiter. Da die Wasserstände nun zurückgehen, stehen die Behörden vor der düsteren Aufgabe, das volle Ausmaß der Zerstörung zu bewerten. Die Zahl der Todesopfer hat bereits die Marke von 100 überschritten.