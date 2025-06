Trump bestreitet, dass der G7-Austritt mit Waffenstillstandsgesprächen zwischen Israel und dem Iran zusammenhängt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Donald Trump hat bestritten, dass sein vorzeitiger Ausstieg aus dem G7-Gipfel in Kanada mit einem Angebot der USA zusammenhing, einen Frieden zwischen Israel und dem Iran zu vermitteln, und widersprach damit den Aussagen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.



Hier ist, was Trump auf seiner Plattform Truth Social erklärte, als er den G7-Gipfel in Kanada in Richtung Washington verließ: Macron "sagte fälschlicherweise, dass ich den G7-Gipfel in Kanada verlassen habe, um nach Washington zurückzukehren, um an einem 'Waffenstillstand' zwischen Israel und dem Iran zu arbeiten."

Trump kritisierte Macrons Äußerungen als fehlgeleitet und sagte, seine Rückkehr nach Washington habe breitere Motive, die nichts mit einem Waffenstillstand zu tun hätten. Unterdessen bleiben die Spannungen im Nahen Osten hoch, da Washington nach wie vor Interesse an einem Atomabkommen mit Teheran bekundet.