Trump benennt Golf von Mexiko (wieder) um: Jetzt ist es der "Golf der explodierenden Kartellmitglieder"

Vom "Golf von Mexiko" zum "Golf von Amerika"

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Kontroverse um den Namen des Golfs begann Anfang des Jahres. Am 20. Januar 2025 unterzeichnete Trump die Executive Order 14172, die die Bundesbehörden anweist, das Gewässer als "Golf von Amerika" zu bezeichnen.

Die Anordnung war Teil einer umfassenderen Initiative, um das wiederherzustellen, was Trump als "amerikanische Größe" bezeichnete. Die Namensänderung stieß auf erhebliche Gegenreaktionen, da viele Amerikaner und internationale Organisationen weiterhin den traditionellen Namen "Golf von Mexiko" verwendeten.

Trotz der Kontroverse erklärte Trump den 9. Februar 2025 zum "Tag des Golfs von Amerika" und bekräftigte damit sein Bekenntnis zur neuen Nomenklatur.

"Golf der explodierenden Kartellmitglieder"

In seinem jüngsten Beitrag teilte Trump nun einen neuen Namen: "Golf der explodierenden Kartellmitglieder", was eine direkte Anspielung auf die jüngsten Militäroperationen der Vereinigten Staaten gegen mutmaßliche Drogenhandelsschiffe in der Karibik zu sein scheint.

Seit Anfang September 2025 hat das US-Militär mehrere Luftangriffe auf Schiffe in internationalen Gewässern in der Nähe von Venezuela geflogen und behauptet, sie stünden in Verbindung mit Drogenkartellen wie Tren de Aragua.

Trump hat diese Operationen genehmigt, indem er sie als gegen "Drogenterroristen" gerichtet bezeichnet und sie unter dem rechtlichen Rahmen eines "nicht-internationalen bewaffneten Konflikts" mit ausgewiesenen terroristischen Organisationen rechtfertigt.

Natürlich war die Umbenennung in diesem Fall "scherzhafter" als die vorherige.