Trump beleidigt Reporter: Diesmal, nachdem sie gefragt hatte, "welchen Körperteil" sein letztes MRT untersucht

Präsident Donald Trump startete am Sonntagabend einen weiteren verbalen Angriff auf eine weibliche Reporterin, während er an Bord der Air Force One Fragen zu seiner kürzlichen MRT-Untersuchung beantwortete.

Auf die Frage, auf welchen Körperteil der Scan sich konzentrierte, wies Trump die Frage zurück und sagte: "Es lag nicht am Gehirn, weil ich einen kognitiven Test gemacht und ihn mit Bravour bestanden habe", und fügte hinzu, der Reporter sei "nicht in der Lage, dasselbe zu tun".

Forderungen nach Trumps Veröffentlichung seiner MRT-Ergebnisse

Der Austausch erfolgte, nachdem der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, erneut gefordert hatte, Trump seine MRT-Ergebnisse zu veröffentlichen, da er Bedenken hinsichtlich der psychischen und körperlichen Gesundheit des Präsidenten anführte. Trump behauptete, sein MRT sei "perfekt" und deutete an, es möglicherweise zu veröffentlichen, während er sein langjähriges Muster persönlicher Angriffe auf weibliche Journalistinnen fortsetzte.

In den letzten Wochen hat Trump Reporter von CBS, der New York Times und Bloomberg mit Beleidigungen angegriffen, die von "dumme Person" über "hässlich, innen und außen" bis hin zu "ruhig, schweinzig" reichen, was Beamte des Weißen Hauses dazu veranlasste, seine Äußerungen als Reaktion auf "unangemessene" Fragen zu verteidigen. Das Weiße Haus hat noch keinen Zeitplan für die Veröffentlichung von Trumps MRT-Ergebnissen bereitgestellt.