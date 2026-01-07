Trump behauptet, Venezuela werde bis zu 50 Millionen Barrel Öl an die Vereinigten Staaten übergeben

HQ

Donald Trump hat angekündigt, dass Venezuela zwischen 30 und 50 Millionen Barrel Öl an die Vereinigten Staaten übergeben wird – ein Schritt, der seiner Meinung nach den ersten Schritt zur Umgestaltung des angeschlagenen Energiesektors des Landes nach der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro markieren wird.

In einer auf Truth Social veröffentlichten Erklärung sagte Trump, das Öl werde zu Marktpreisen verkauft, wobei die Einnahmen von der US-Regierung kontrolliert und sowohl Venezolanern als auch Amerikanern zugutekommen. Er fügte hinzu, dass Lagerschiffe das Rohöl einsammeln und direkt an US-Häfen liefern würden, und dass er Energieminister Chris Wright angewiesen habe, den Plan "sofort" umzusetzen.

Chris Wright // Shutterstock

Die Erklärung folgt auf Trumps Versprechen, Venezuelas riesige Ölreserven "zurückzuerobern" und die Produktion nach Jahren von Sanktionen, Missmanagement und Korruption wiederzubeleben. Er hat behauptet, US-Ölkonzerne seien bereit, Milliarden in den Wiederaufbau der Infrastruktur zu investieren, obwohl große Unternehmen wie Chevron, Exxon Mobil und ConocoPhillips den Vorschlag bisher nicht öffentlich unterstützt haben.

Einst ein globales Öl-Gigant, produziert Venezuela heute nur noch einen Bruchteil seiner früheren Produktion, obwohl es die weltweit größten bekannten Reserven besitzt. Experten schätzen, dass mehr als 100 Milliarden Dollar an Investitionen und jahrelange Arbeit erforderlich wären, um die Produktion wiederherzustellen – eine ungewisse Aussicht angesichts früherer Verstaatlichungen und unbezahlter Schiedsgerichtssprüche, die für ausländische Investoren immer noch eine große Rolle spielen.