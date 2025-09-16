Trump behauptet, TikTok habe einen US-Käufer gefunden

HQ

Gestern erhielten wir die Nachricht, dass die Vereinigten Staaten und China eine vorläufige Vereinbarung getroffen haben, um TikTok in US-kontrolliertes Eigentum zu überführen. Jetzt hat Trump bestätigt, dass eine Gruppe amerikanischer Unternehmen bereit ist, das US-Geschäft von TikTok von der chinesischen ByteDance zu übernehmen, ein Schritt, der die monatelange Unsicherheit rund um die Plattform beenden würde. Die Vereinbarung, die noch nicht endgültig genehmigt ist, würde die App in die mehrheitliche Kontrolle der USA überführen und soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!