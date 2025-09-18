Trump behauptet, Jimmy Kimmels Ausscheiden sei "vor allem deshalb passiert, weil er schlechte Einschaltquoten hatte"

HQ

Wir haben heute die Nachricht erhalten, dass ABC "Jimmy Kimmel Live" auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen hat, nachdem der Moderator Äußerungen über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk gemacht hatte. Nun hat Trump auf seine Absetzung reagiert. Am Donnerstag spielte Trump die Entfernung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel herunter und argumentierte, dies sei vor allem auf schlechte Einschaltquoten und nicht auf einen Angriff auf die Meinungsfreiheit zurückzuführen. An der Seite des britischen Premierministers Keir Starmer kritisierte Trump Kimmels Talent und deutete an, dass die umstrittenen Äußerungen des Moderators über konservative Persönlichkeiten die Entscheidung beschleunigt hätten, sagte aber, dass er "gefeuert wurde, weil er vor allem schlechte Einschaltquoten hatte". Trump ist seit langem mit Late-Night-Moderatoren aneinandergeraten, lobt vergangene Absagen und fordert ähnliche Maßnahmen gegen andere. Was denken Sie über die Situation? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!