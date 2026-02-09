Trump begrüßt Takaichis Erdrutschsieg und verspricht starke Unterstützung für den japanischen Führer

HQ

US-Präsident Donald Trump gratulierte am Sonntag der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi zu ihrem überwältigenden Wahlsieg und lobte ihre Führung sowie die Entscheidung, eine vorgezogene Abstimmung auszurufen, die eine seltene Zweidrittelmehrheit im Parlament brachte. In einem Beitrag in den sozialen Medien sagte Trump, es sei seine "Ehre", Takaichi unterstützt zu haben, und wünschte ihr Erfolg bei der Förderung dessen, was er eine konservative "Frieden durch Stärke"-Agenda nannte.

Takaichi, Japans erste weibliche Premierministerin, sicherte sich ein historisches Mandat, das ihrer Koalition die feste Kontrolle über das Parlament verleiht und den Weg für versprochene Steuersenkungen und erhöhte Verteidigungsausgaben ebnet. Das Ausmaß des Sieges hat ihre Position im eigenen Land gestärkt, auch wenn ihre Wirtschaftspläne die Finanzmärkte verunsichert haben und ihre harte Sicherheitshaltung die Spannungen mit China verschärft hat.

Trumps Botschaft unterstrich die enge Verbindung zwischen den beiden Führern, nachdem er wenige Tage vor der Abstimmung öffentlich unterstützt worden war. Er beschrieb Takaichi als respektierte und beliebte Figur und sagte, das japanische Volk werde weiterhin seine starke Unterstützung haben, was die Erwartungen auf enge Beziehungen zwischen den USA und Japan zu Beginn ihrer neuen Amtszeit verstärkte...

Trump auf Truth Social:

Herzlichen Glückwunsch an Premierministerin Sanae Takaichi und ihre Koalition zu einem ÜBERWÄLTIGENDEN Sieg bei der heutigen sehr wichtigen Abstimmung. Sie ist eine hoch angesehene und sehr beliebte Anführerin. Sanaes mutige und kluge Entscheidung, eine Wahl auszurufen, zahlte sich sehr aus. Ihre Partei regiert nun die Legislative und hält eine HISTORISCHE ZWEIDRITTELMEHRHEIT – das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Sanae: Es war mir eine Ehre, Sie und Ihre Koalition zu unterstützen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Verabschiedung Ihrer konservativen Agenda "Frieden durch Stärke". Die wunderbaren Menschen Japans, die mit solcher Begeisterung gewählt haben, werden immer meine starke Unterstützung haben.