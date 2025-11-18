Trump begrüßt den saudischen Kronprinzen mit dem Angebot von Kampfjets

HQ

Trump wird am Dienstag den Kronprinzen Saudi-Arabiens zu einem Besuch empfangen, der die Verhandlungen über F-35-Kampfjets und eine Reihe bedeutender US-saudischer Geschäftsabschlüsse vorantreiben soll. Es ist die erste Reise von MBS in die Vereinigten Staaten seit der Tötung von Jamal Khashoggi im Jahr 2018.

Das Weiße Haus plant einen vollen Tag voller Sitzungen, wobei Trump das Ziel hat, von einem saudischen Investitionsversprechen in Höhe von 600 Milliarden Dollar zu profitieren und die Zusammenarbeit in Verteidigung, Technologie, Fertigung und Kernenergie auszuweiten.

Trump signalisierte, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, mit Riads Forderung nach 48 F-35 voranzuschreiten – ein Wandel, der das militärische Gleichgewicht im Nahen Osten neu gestalten und Washingtons langjähriges Engagement für Israels militärische Stärke infrage stellen könnte.