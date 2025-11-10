Trump begnadigt Dutzende von Verbündeten, die beschuldigt werden, versucht zu haben, die Wahl 2020 zu kippen

HQ

Präsident Donald Trump hat Rudy Giuliani, Sidney Powell und Dutzende anderer Verbündeter begnadigt, die beschuldigt werden, versucht zu haben, die Wahl 2020 zu kippen, was weitgehend symbolisch ist, da Begnadigungen durch den Präsidenten keine Fälle auf bundesstaatlicher Ebene betreffen.

Trump sagte, die Aktion werde "eine schwere nationale Ungerechtigkeit" beenden und dazu beitragen, "den Prozess der nationalen Versöhnung fortzusetzen", so eine Proklamation, die Ed Martin, der die Weaponization-Gruppe des Ministeriums leitet, auf X teilte.

77 Personen wurden vom Bund begnadigt

Auf der Liste stehen unter anderem Mark Meadows, Jeffrey Clark, Christina Bobb, John Eastman, Boris Epshteyn und Kenneth Chesebro. Die Begnadigung gilt nicht für Trump selbst.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Jahr 2020 die Bemühungen untersucht, alternative Wahllisten einzureichen, aber nie Anklage gegen Trumps Team erhoben. Ein separates Bundesverfahren gegen Trump wurde im vergangenen Jahr nach seinem Sieg bei der Wahl 2024 unter Berufung auf die Politik des Justizministeriums gegen die Verfolgung eines amtierenden Präsidenten eingestellt.

Die staatlichen Ermittlungen in Arizona, Georgia, Wisconsin und Nevada gehen weiterhin ihre eigenen rechtlichen Wege, wobei einige Anklagen eingereicht und andere abgewiesen wurden. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, verteidigte die Begnadigungen und sagte, dass die Anfechtung von Wahlergebnissen "der Eckpfeiler der Demokratie" sei.