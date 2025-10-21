Trump beginnt mit dem Abriss eines Teils des Weißen Hauses für einen neuen Ballsaal

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Arbeiten am Ostflügel des Weißen Hauses begonnen haben, um Platz für einen neuen Ballsaal des Präsidenten zu schaffen, ein 250-Millionen-Dollar-Projekt, das von Trump persönlich befürwortet wird. Der Teilabriss hat im Internet und in politischen Kreisen heftige Reaktionen ausgelöst, wobei viele ihn als eitelkeitsgetriebene Veränderung eines nationalen Wahrzeichens bezeichnen. Das Weiße Haus hat sich nicht zu der Renovierung geäußert, die laut Trump von Verbündeten und Spendern aus der Wirtschaft privat finanziert wird. Bilder, die abgerissene Teile des Ostflügels zeigen, sind weit verbreitet und haben die Debatte über die Angemessenheit eines solch opulenten Anbaus während eines Regierungsstillstands verschärft. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!