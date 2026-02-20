Trump befiehlt dem Pentagon, UFO- und Alien-Dateien "aufgrund des enormen Interesses" freizugeben

HQ

US-Präsident Donald Trump hat das Pentagon und andere Bundesbehörden angewiesen, mit der Identifizierung und Veröffentlichung von Regierungsdokumenten zu UFOs und potenziellem außerirdischem Leben zu beginnen.

In einem Beitrag, der am späten Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social veröffentlicht wurde, sagte Trump, er werde das Verteidigungsministerium und andere relevante Behörden anweisen, den Prozess einzuleiten, Dateien zu unbekannten Luftphänomenen (UAP), unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) sowie "außerirdisches und außerirdisches Leben" öffentlich zu machen.

"Aufgrund des enormen Interesses", schrieb Trump, würde die Regierung darauf übergehen, "alle anderen Informationen zu diesen hochkomplexen, aber äußerst interessanten und wichtigen Angelegenheiten freizugeben." Der Präsident klärte nicht, ob geheime Dokumente vollständig freigegeben werden oder wie umfangreich die Offenlegungen sein würden.

Dies geschieht vor dem Hintergrund eines Zuwachs an öffentlicher Aufmerksamkeit nach jüngsten Äußerungen des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, der in einem Podcast-Interview sagte, dass statistisch gesehen Leben anderswo im Universum wahrscheinlich ist. Er fügte jedoch hinzu, dass er während seiner Präsidentschaft keine Beweise gesehen habe, dass Außerirdische die Erde besucht oder in geheimen Einrichtungen festgehalten wurden.

Nachdem seine Äußerungen viral gegangen waren, veröffentlichte Obama eine Klarstellung in den sozialen Medien und bekräftigte, dass die Weite des Universums zwar die Wahrscheinlichkeit von Leben jenseits der Erde nahelegt, es aber keine Hinweise auf außerirdischen Kontakt gebe.

Früher am Donnerstag kritisierte Trump Obamas Äußerungen und sagte Reportern, der ehemalige Präsident "sollte das nicht tun", und deutete an, dass die Äußerungen sensible Themen berührten. Man kann die Aussagen von Obama und Trump in den obigen Videos sehen.

Trotz jahrzehntelanger Spekulationen wurde kein bestätigter Beweis für intelligentes Leben außerhalb der Erde vorgelegt. Im Jahr 2024 veröffentlichte das Pentagon einen Bericht, in dem es zu dem Schluss kam, dass es keinen Beweis dafür gefunden hat, dass UFO-Sichtungen mit außerirdischer Technologie in Verbindung stehen, und die meisten Vorfälle auf Überwachungsflugzeuge, Satelliten und Wetterballons zurückgeführt werden.

Dennoch erhielt Trumps Ankündigung schnell Unterstützung von Gesetzgebern beider Seiten. Die republikanische Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna, die eine Kongress-Arbeitsgruppe für UAP leitet, bedankte sich öffentlich bei der Präsidentin und sagte, sie freue sich darauf, die Unterlagen mit der Öffentlichkeit zu prüfen. Auch der demokratische Senator John Fetterman begrüßte die Entscheidung und bezeichnete sie als einen positiven Schritt in Richtung Transparenz...