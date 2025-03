Trump führt Angriffe auf jemenitische Huthis inmitten zunehmender Spannungen am Roten Meer durch

HQ

Das Dröhnen von Kampfjets durchdrang am Samstag den Himmel über dem Jemen, als die US-Streitkräfte eine Reihe von Angriffen auf Ziele der Huthi starteten und damit die umfangreichste amerikanische Militäroperation im Nahen Osten seit dem Amtsantritt von Donald Trump darstellten.

Die Offensive war eine Reaktion auf wiederholte Angriffe der Huthis auf die Schifffahrt am Roten Meer, von denen die Gruppe behauptet, sie seien solidarisch mit den Palästinensern in Gaza. Trump sprach eine eindringliche Warnung sowohl an die Huthis als auch an ihren Hauptunterstützer, den Iran, aus und forderte einen sofortigen Stopp der Feindseligkeiten.

Die Angriffe, die mit Flugzeugen der USS Harry S. Truman durchgeführt wurden, führten nach Angaben von Huthi-Vertretern in Sanaa zu zivilen Opfern. Unterdessen hat der Iran die Forderungen der Vereinigten Staaten zurückgewiesen und setzt seine Urananreicherung fort, was die regionalen Spannungen eskaliert.