Trump beansprucht "totalen Zugang" zu Grönland, während die NATO eine stärkere arktische Präsenz fordert

Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, er habe durch ein mit der NATO diskutiertes Rahmenabkommen den vollständigen und dauerhaften Zugang der USA zu Grönland gesichert, was die europäischen Staats- und Regierungschefs dazu veranlasste, ihre Reaktion abzuwägen, da die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit in der Arktis wachsen. Die Ankündigung erfolgte, nachdem Trump sich von früheren Zolldrohungen gegen Europa zurückgezogen und eine gewaltsame Einnahme der Insel ausgeschlossen hatte, was die drohende große Bruch der transatlantischen Beziehungen erleichterte.

Während Trump das entstehende Abkommen als "viel großzügiger gegenüber den Vereinigten Staaten" bezeichnete und "vollständigen Zugang" ohne Ende oder Zeitbegrenzung versprach, bleiben Details rar. Dänemark und Grönland betonten, dass die Souveränität nicht gefährdet werden dürfe. Grönlands Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen begrüßte den Dialog, bestand jedoch darauf, dass territoriale Integrität und Völkerrecht nicht verhandelbar seien. "Wir dürfen die roten Linien nicht überschreiten", sagte er in Nuuk.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte, die Verbündeten müssten ihre Präsenz in der Arktis verstärken, um potenziellen Bedrohungen aus Russland und China entgegenzuwirken. Mit den Gesprächen vertraute Quellen sagten, der Rahmen könnte auch Beschränkungen für chinesische und russische Investitionen in Grönland enthalten, während die genauen Bedingungen für den US-Militärzugang weiterhin mit Dänemark und Grönland verhandelt würden. Rutte fügte hinzu, dass die ranghöchsten NATO-Kommandeure die operativen Details "innerhalb weniger Monate" ausarbeiten würden.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs äußerten Vorsicht. Die EU-Außenpolitikchefin Kaja Kallas sagte, die Grönland-Episode habe den US-EU-Beziehungen einen "schweren Schlag" zugefügt, während der finnische Präsident Alexander Stubb und der britische Premierminister Keir Starmer koordinierte Maßnahmen zur Stärkung der arktischen Sicherheit forderten. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete die Lage als ernst, wies jedoch darauf hin, dass Fortschritte bei der Gestaltung einer Diskussion über gemeinsame Sicherheit in der Region erzielt worden seien...