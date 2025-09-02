Trump äußert Frustration über Putin wegen der Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag seine Enttäuschung über Wladimir Putin wegen des Krieges in der Ukraine zum Ausdruck gebracht und angedeutet, dass seine Regierung Maßnahmen ergreifen könnte, um die Zahl der Opfer zu reduzieren.

"Ich bin sehr enttäuscht von Präsident Putin, das kann ich sagen, und wir werden etwas tun, um den Menschen zu helfen, zu leben", sagte US-Präsident Donald Trump in einem Interview in der Scott Jennings Radio Show. Und das war nicht das Einzige, worüber er sprach.

Trump betonte zwar, dass Washington die Sicherheit der Ukraine unterstützen werde, und warnte vor weiteren Sanktionen, sollte die Friedensbemühungen ins Stocken geraten, wies aber auch Bedenken über eine wachsende Annäherung zwischen Russland und China zurück und bekräftigte sein Vertrauen in die militärische Stärke der Vereinigten Staaten.

"Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Wir haben das mit Abstand stärkste Militär der Welt. Sie würden niemals ihr Militär gegen uns einsetzen. Glauben Sie mir", fügte Präsident Donald Trump hinzu. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was er gesagt hat, können Sie sich natürlich das vollständige Interview unten ansehen.