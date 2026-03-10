Trump äußert Enttäuschung über Mojtaba Khameneis Aufstieg zum obersten Führer Irans

HQ

US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er sei "enttäuscht" über die Ernennung von Mojtaba Khamenei durch Iran zum neuen Obersten Führer des Landes, nach dem Tod seines Vaters, Ayatollah Ali Khamenei. Trump beschrieb die Entscheidung als wahrscheinlich "zu mehr vom gleichen Problem für das Land" führend, was auf anhaltende Bedenken hinsichtlich der harten Politik Teherans hindeutet.

Auf die Frage, ob Mojtaba Khamenei von US-Aktionen ins Visier genommen werden könnte, lehnte Trump eine Stellungnahme ab und nannte es "unangemessen", zu spekulieren. Mojtaba Khamenei, der zuvor in den iranischen Sicherheits- und Wirtschaftssektoren einflussreich war, besitzt nun die letztendliche Autorität über alle Staatsangelegenheiten der Islamischen Republik.