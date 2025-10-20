Trump an Selenskyj: Putins Bedingungen akzeptieren oder "vernichtet werden"

HQ

Neue Quellen berichten (via The Financial Times), dass der US-Präsident bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen im Weißen Haus letzte Woche den ukrainischen Führer unter Druck setzte, eine Einigung mit Russland zu suchen oder sich der Vernichtung zu stellen. Berichten zufolge wiederholte der US-Präsident nach einem Gespräch mit dem russischen Staatschef die Argumente Moskaus und drängte auf territoriale Zugeständnisse im Osten. Selenskyj schätzte das Ergebnis zwar realistisch ein, sprach sich aber für eine Beendigung des Konflikts entlang der aktuellen Frontlinien aus und nannte dies einen ersten Schritt in Richtung Dialog. Dennoch verließ der ukrainische Präsident Washington ohne die Langstreckenraketen, auf die er gehofft hatte. Was halten Sie davon? Den vollständigen Bericht finden Sie natürlich auch in der Berichterstattung der Financial Times unter folgendem Link. Go!