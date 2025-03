Trump-Administration prüft Lockerung der Sanktionen gegen Russland

HQ

Die Trump-Regierung legt in aller Stille den Grundstein für eine mögliche Rücknahme der Sanktionen gegen Russland und signalisiert damit eine strategische Wende, die darauf abzielt, die Beziehungen Washingtons zu Moskau neu zu gestalten, so Quellen (via Reuters).

Das Weiße Haus hat das Außen- und das Finanzministerium angewiesen, eine Liste von Sanktionen zusammenzustellen, die aufgehoben werden könnten, einschließlich Maßnahmen gegen russische Oligarchen und Unternehmen, als Teil der umfassenderen Verhandlungen mit dem Kreml.

Obwohl diese internen politischen Diskussionen nicht ungewöhnlich sind, unterstreicht ihr Zeitpunkt die Dringlichkeit der Regierung, nach den jüngsten Treffen zwischen US-amerikanischen und russischen Beamten in Saudi-Arabien und der Türkei einen Durchbruch zu erzielen.

Trump hat zuvor vor einem erhöhten Druck auf Russland gewarnt, wenn es sich weigert, zu verhandeln, aber die jüngsten Äußerungen von Regierungsvertretern deuten auf eine weichere Haltung hin, die von der Bereitschaft Moskaus zu Wirtschafts- und Sicherheitsgesprächen abhängt.

Die Details dessen, was Russland den Vereinigten Staaten im Gegenzug anbieten könnte, bleiben unklar, und der Vorschlag könnte im Kongress, wo die Skepsis gegenüber dem Kreml parteiübergreifend nach wie vor groß ist, auf erheblichen Widerstand stoßen.

In der Zwischenzeit hat Russland, das bestrebt ist, seine Wirtschaft wiederzubeleben, eine mögliche wirtschaftliche Zusammenarbeit angedeutet, einschließlich Geschäften über Seltenerdmineralien. Vorerst bleibt abzuwarten, wie weit die Trump-Regierung bereit ist, bei der Wiederherstellung der Beziehungen zu Moskau zu gehen.