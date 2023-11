True Lies, The Abyss, Titanic und Avatar erscheinen im Dezember endlich auf 4K

HQ

Es gibt ein Sprichwort über das Warten auf etwas Gutes, und wir mussten sicherlich auf High-Definition-Versionen von James Camerons The Abyss und True Lies warten, die pünktlich zu Weihnachten endlich in 4K veröffentlicht werden. Ja, Sie haben richtig gelesen, und zusammen mit Aliens, Titanic und Avatar bilden sie ein Sextett lang erwarteter Filmtitel des meisterhaften Regisseurs, die nun die dringend benötigte High-Definition-Liebe erhalten.

Markieren Sie also den 12. Dezember in Ihrem Kalender, denn das ist das Datum, an dem The Abyss, Aliens, True Lies und Avatar in digitalen 4K-Veröffentlichungen erscheinen, dicht gefolgt von Avatar, der am 19. Dezember die gleiche Behandlung erhält. Alle Filme werden auch physisch im 4K-Format veröffentlicht, allerdings erst am 12. März nächsten Jahres unter der Schirmherrschaft von Disney. Alle werden mit einer 4K-Disc, regulärer Blu-ray und digitalem Code geliefert.

Sind das Filme, die Sie kaufen werden, und auf welchen freuen Sie sich am meisten?

