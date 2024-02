True Detective Staffel 5 bestätigt

HQ

Magnus teilte Anfang der Woche seine Gedanken über True Detective: Night Country mit und kam trotz einiger steiler Höhen und Tiefen recht zufrieden nach Hause. Kein Wunder, denn diese vierte Staffel von True Detective ist sehr beliebt - trotz der Spaltung der Fans. Umso interessanter ist die heutige Ankündigung.

Warner Bros. bestätigt in einer Pressemitteilung, dass True Detective für eine fünfte Staffel zurückkehren wird und dass Issa López das Projekt leiten wird, nachdem er Night Country geschrieben und inszeniert hat. Nicht gerade ein großer Schocker, denn das Unternehmen bestätigt auch, dass Staffel 4 die bisher meistgesehene der Serie war. Wir erfahren jedoch nichts darüber, wann Staffel 5 ausgestrahlt werden soll, welche Besetzung oder Handlung sie hat, also sollten wir uns damit zufrieden geben, dass sie irgendwann in der Zukunft kommt.