True Detective: Night Country Trailer zeigt, wie Jodie Foster unter dem Eis nach der Wahrheit gräbt

In etwas mehr als einem Monat kehrt True Detective zurück. Die vierte Staffel der Serie gilt als True Detective: Night Country, und Jodie Foster tut sich mit Kali Reis zusammen, um einen eindringlichen Fall zu lösen, der in Alaska spielt.

Die Serie wird am 15. Januar, für uns in Großbritannien und Europa sehr früh am Morgen, auf Max oder Sky/Now TV debütieren, je nachdem, welcher Streaming-Dienst/TV-Anbieter in Ihrer Region verfügbar ist. Da die Veröffentlichung sehr bald bevorsteht, wurde ein vollständiger Trailer für die Serie veröffentlicht, und auch die Inhaltsangabe für die erste Episode wurde veröffentlicht, die Sie unten finden können.

"In Ennis, Alaska, verschwinden die Männer, die eine Forschungsstation betreiben. Um den Fall zu lösen, müssen sich die Detectives Danvers und Navarro selbst der Dunkelheit stellen und den gespenstischen Wahrheiten auf den Grund gehen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen."

Freust du dich auf mehr True Detective?