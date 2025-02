Trudeau drängt auf Handelsgespräche zwischen dem Vereinigten Königreich und Kanada unter dem Druck der Vereinigten Staaten

HQ

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau will die Handelsgespräche mit dem Vereinigten Königreich wiederbeleben, nachdem ein früheres Abkommen wegen landwirtschaftlicher Streitigkeiten gescheitert ist. Da die Vereinigten Staaten die Welt in Bezug auf Zölle in Atem halten (wobei sich die jüngsten Diskussionen auf mögliche Zölle auf die Europäische Union konzentrieren), sieht Trudeau die erneuten Gespräche mit dem Vereinigten Königreich als strategischen Schritt, um die wirtschaftliche Abhängigkeit von seinem südlichen Nachbarn zu verringern.

Die vorherigen Verhandlungen scheiterten an Meinungsverschiedenheiten über die Exporte von hormonbehandeltem Rindfleisch und britischem Käse, aber beide Länder sehen sich nun neuen Anreizen gegenüber, eine gemeinsame Basis zu finden. Kanadas Vorstoß zur Diversifizierung des Handels fällt mit der bevorstehenden Ratifizierung der britischen Handelsmitgliedschaft im indopazifischen Raum zusammen, während das Vereinigte Königreich versucht, über die europäischen Märkte hinaus zu expandieren.

Politische Unsicherheiten auf beiden Seiten, einschließlich der bevorstehenden Wahlen in Kanada und der sich ändernden Prioritäten der neuen Labour-Regierung, könnten jedoch den Fortschritt verlangsamen. Trudeaus Regierung hofft, schnell zu handeln und Bereichen wie Quantencomputing und künstlicher Intelligenz Vorrang einzuräumen, um die Handelsbeziehungen zu modernisieren. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die Ergebnisse der Handelsgespräche ausfallen werden.