Troy Baker würde die Chance, als Indiana Jones zurückzukehren, "gerne annehmen"

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Bei Comicon Napoli hatten wir die Gelegenheit, mit dem legendären Videospiel-Synchronsprecher Troy Baker und dem ebenso legendären Komponisten Austin Wintory zu sprechen. Das Duo arbeitet in letzter Zeit zusammen, um einige der besten Songs der Gaming-Welt zu präsentieren. Während unseres Interviews haben wir es geliebt zu hören, wie wichtig Musik für sie ist, aber natürlich konnten wir die Gelegenheit nicht verpassen, Baker nach einer möglichen Indy-Rückkehr zu fragen.

Baker spielte natürlich Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle und erhielt für seine Leistung Lob von niemand Geringerem als Harrison Ford. Unser Mann vor Ort, David Caballero, fragte, ob er wieder sagen wolle, dass er Indiana Jones ist, und Baker antwortete daraufhin:

"Das überlasse ich den Besseren von Bethesda, Lucas und Machine Games. Schau, wenn Indiana Jones uns etwas beigebracht hat, dann, dass es in dieser Welt so viele Geschichten zu erzählen gibt. Wenn ich noch einen Schlag auf den Schläger bekomme, um eine Geschichte erzählen zu können, nehme ich das gerne an."

Baker versteht jedoch auch, dass dies ein einmaliges Projekt sein könnte. "Wenn das der einzige ist, den wir tun, kann ich meinen Hut mit Stolz aufhängen. Wir haben großartige Arbeit geleistet, wir haben ein großartiges Spiel gemacht. Ich bin stolz auf jede Szene und bin begeistert und überglücklich über die Resonanz, die wir bekommen. Die Leute lieben dieses Spiel, und genau das haben wir uns wirklich vorgenommen", sagte er.

Bis jetzt gibt es keine direkte Indy-Bestätigung, aber es ist klar, dass die Rolle bei Baker genauso einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat wie seine Leistung einen großen Eindruck bei uns. Lesen Sie unten das vollständige Interview für mehr von Baker und Wintory: