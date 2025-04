Troy Baker wird nie vergessen, wie er zum ersten Mal "I am Indiana Jones" sagte

HQ

Indiana Jones and the Great Circle wurde fast in letzter Minute in den Veröffentlichungsplan für 2024 aufgenommen und wurde schnell zu einem der am meisten gefeierten Titel des Jahres und seine ursprüngliche Launch-Plattform, die Xbox Series X/S, war auch längst überfällig, dass sich ein Titel dieser Größenordnung legitimierte. Das Spiel von MachineGames wurde als die ultimative Simulation beschrieben, der echte Indiana Jones zu werden, mit einer Ego-Perspektive und einem weltumspannenden Abenteuer, das das Gefühl der Originalfilme einfängt. Aber es gibt neben Harrison Ford nur eine Person, die sich des Satzes "I am Indiana Jones" rühmen kann, und das ist Troy Baker.

Baker und die Schauspieler, die nicht nur am Motion Capture, sondern auch an der Sprachausgabe für das von Bethesda veröffentlichte Spiel beteiligt waren (Alessandra Mastrnardi/Gina Lombardi, Tony Todd/Locus, Marios Gavrilis/Emerich Voss), sind vor die Kamera getreten, um über ihre Beziehung zum Franchise zu sprechen, wie sie die Figur kennengelernt haben und wie es war, an The Great Circle zu arbeiten.

"Was die Leute an Indiana Jones fasziniert, ist, dass er einen Abenteurer ohne Superkräfte darstellt. Er ist ein Mensch, genau wie der Zuschauer", sagt Tony Todd.

Es ist jedoch nicht einfach, Hut und Peitsche ohne zitternden Puls zu halten, und so betont Baker, dass er Indy einen zusätzlichen Schlag verpassen musste, damit er jede Bewegung und Geste mit einem zusätzlichen Schlag ausstattete, damit der Spieler das Gefühl hatte, "dass er in der Lage ist, sich gegen alle Widrigkeiten durchzusetzen, um am Ende des Tages Stoppt die Bösewichte und findet den Schatz".

Indiana Jones and the Great Circle ist für PC, Xbox Series und Game Pass verfügbar und erscheint am 17. April für PlayStation 5.

Bereit für ein weiteres Abenteuer mit Indy?