Troy Baker, unterstützt von Fred Tatasciore und Florian Clare in der Besetzung Mouse: P.I. For Hire

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Wir sind weniger als eine Woche davon entfernt, in Mouse: P.I. For Hire einzusteigen und das mit Spannung erwartete schwarz-weiße, mit Gummischlauch animierte Actionspiel zu erleben. Der Start ist für den 16. April für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 geplant, und obwohl wir die technischen Daten dieser verschiedenen Plattformen bereits besprochen haben, ist es jetzt an der Zeit, mehr über die beteiligten Besetzungen zu sprechen.

Wir wussten bereits, dass Troy Baker Mouse: P.I. For Hire als Detective Jack Pepper die Hauptrolle spielen würde, aber inzwischen wurde auch bekannt, wer eine Sammlung der anderen Charaktere spricht. Uns wird gesagt, dass Florian Clare Wanda Fuller, Mouseburgs ansässige Journalistin, spricht und Camryn Grimes als Tammy Tumbler, Jacks rechte Hand und Lieblingsbastlerin, fungiert.

Darauf aufbauend ist Fred Tatasciore, der John Brown, den Besitzer des örtlichen Pubs Little & Big, spricht, und schließlich tritt Frank Todaro als Cornelius Stilton auf, Mouseburgs berechnender Politiker.

Im neuen Trailer unten sieht man all diese Stars, die über ihre Beteiligung an Mouse: P.I. For Hire sprechen.