Troy Baker über KI und die Nutzung der Arbeit anderer: "Du wirst ein bisschen von Nolan North in mir finden"

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Wenn man heutzutage mit Künstlern spricht, fällt es schwer, nicht die riesige graue Wolke zu erwähnen, die KI über ihnen schwebt. Fürchten sie, laufen davor weg, die Leute, die Milliarden dafür ausgeben, müssen sehen, wie die Technik irgendwohin führt, und für einen Schauspieler wie Troy Baker und einen Komponisten wie Austin Wintory scheint ihre Arbeit bedroht zu sein. Im Gespräch mit dem Paar auf der Comicon Napoli fanden wir jedoch Interesse sowie verständliche Zurückhaltung gegenüber der Technologie.

"Ich glaube nicht, dass man die Einfallsreichtum und Widerstandsfähigkeit eines Künstlers unterschätzen könnte, der versucht, mit dem, was er tut, Geld zu verdienen", sagte Baker und erklärte, dass Menschen einen Weg finden werden, ihre Kreativität zum Leben zu erwecken, egal was passiert. "Es gibt ein Zitat von David Milch, in dem er sagte: 'Die Exegese der Künstlersituation ist immer finanziell.' Es geht immer darum, einen Weg zu finden, unsere Sucht nach dem, was wir tun, zu subventionieren. Und wenn wir unsere Seele verkaufen müssen, wie Harrison Ford es ausdrückte, oder sehr einzigartige Wege finden, Geld zu verdienen, damit wir das weiterhin tun können, dann zeigt das die Handlungsmacht und die Autorität, die ein Künstler über seine Arbeit hat."

"Aber ich kann auch verstehen, wie jemand das einfach und schnell verunstalten kann. Wenn du dir ansiehst, was ich tue, habe ich von allen gestohlen, die ich je respektiert habe. In gewisser Weise gibt es einen Fingerabdruck dessen, was sie getan haben, an mir. Ich meine, du wirst ein bisschen von Nolan North in mir finden", fuhr Baker fort. "Es ist so, brauchen die Beatles die Stones? Die Stones brauchen die Beatles. Jeder führt sich auf dieselbe Abstammung zurück. Wir sind alle Diebe. Und ich denke, wenn wir uns als etwas anderes betrachten, täuschen wir uns selbst."

Wintory fügte hinzu, dass er in seiner Karriere auch gestohlen habe, aber dass es mehrere Wege gebe, wie Technologie die Künste beeinflussen kann. Es gibt Leute, die Photoshop niemals benutzen werden, und solche, die zum Beispiel ihren Lebensunterhalt ausschließlich damit verdienen, und er sieht KI ähnlich darin, wie es ein neues Werkzeug anbietet. "Ich weigere mich, pessimistisch zu sein. Nun, ich kenne die Implikationen nicht. Ich möchte auch nicht naiv sein. Aber ich schaue es mir auch an und denke: Hey, wenn es kommt und mir meinen Job wegnimmt, schuldet mir das Universum meinen Job nicht. Ich hoffe, ich kann das bis zu meinen letzten Tagen machen wie Jerry Goldsmith. Aber das kann ich nicht garantieren und ich kann die Realität mir das schon gar nicht versprechen. Und deshalb werde ich es nicht versuchen."

Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten für die neuesten Nachrichten von Wintory und Baker an: