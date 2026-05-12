Troy Baker spricht über seine Ambitionen in der Spieleentwicklung: "Ich bin hier, um so viele Geschichten wie möglich zu erzählen, und ich werde dabei sterben"

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Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der Videospiel-Synchronsprecher-König Troy Baker sich dem Medium, das er liebt, noch weiter verpflichten wird, indem er in den eigentlichen Spieleentwicklungssektor eintritt. Die Idee war, dass er seine Erfahrung aus der Branche über viele Jahre und mit einer so breiten Palette großer und renommierter Studios in ein Unternehmen überträgt und in ein Unternehmen investiert, das ein bisschen von allem braucht, um eine starke Vorlage und Formel für die Zukunft zu schaffen.

Das ist alles noch sehr früh in Bakers umfassenderen Plänen, aber als wir die Gelegenheit hatten, mit der Stimme hinter Indiana Jones, dem Nager-Ermittler Jack Pepper und Higgs von Death Stranding zu sprechen, als nur drei aktuelle Beispiele, alle bei Comicon Napoli, erkundigten wir uns, was Baker im Entwicklungsbereich erreichen möchte und wie das Veröffentlichen eines Spiels immer noch ein modernes Wunder ist.

"Jedes Spiel, das verschifft wird, ist ein Wunder. Nach den Gesetzen des Schicksals ist es zum Scheitern verurteilt, und wenn du das nicht tust, entkommst du irgendwie der Umlaufbahn zumindest der Mittelmäßigkeit. Du bist verrückt, das zu tun. Es ist verrückt, was wir tun. Ich denke aber nicht, dass es ein Problem ist, das man lösen muss. Ich denke, es geht darum, die Wellen zur Ruhe zu bringen. Du schwimmst im Ozean, aber ich schwimme immer weiter vom Ufer weg. Das mache ich von Anfang an so. Also werde ich weiter schauen, wie weit ich draußen kommen kann. Glücklicherweise habe ich von buchstäblich den Besten der Branche gelernt, und ich denke, es ist in dieser Branche einfach, sehr isoliert zwischen dem Studio zu bleiben. Wenn ich in irgendeiner Weise die Tradition wirklich großartiger Lektionen an ein neues Studio weitergeben kann, dann ist das die Art, wie Naughty Dog das gemacht hat. So hat MachineGames das gemacht. Eine Verschmelzung davon zu schaffen, ist meiner Meinung nach eine wunderbare Herausforderung. Also ja, ich bin hier, um so viele Geschichten wie möglich zu erzählen, wie [Austin Wintory], wir werden beide dabei sterben."

Das vollständige Interview mit Baker finden Sie unten, mit dem herausragenden Komponisten Austin Wintory, der ebenfalls über KI, zukünftige Projekte und mehr spricht.