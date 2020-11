Troy Baker spricht mit uns über die Herausforderung, an Dirt 5 zu arbeiten

Wir haben kürzlich Troy Baker interviewt, eine der produktivsten Stimmen in der gesamten Videospielbranche. In unserem Gespräch ging es vorrangig um Dirt 5, denn im neuen Rennspiel von Codemasters übernimmt der erfahrene Synchronsprecher die Rolle unseres Mentors Alex 'AJ' Janiček. Baker habe eigenen Aussagen zufolge eine Geschichte mit der Dirt-Serie und im Gespräch verriet er uns, dass er sich deshalb sehr darüber freue, nun ebenfalls ein Teil des Franchise zu sein. Wie er überhaupt zum neuen Rennspiel von Codemasters kam, erklärte der Mann der Stunde folgendermaßen:

"Ich habe angefangen, mit den Jungs von Codemasters zu sprechen" erklärte der US-Amerikaner ganz platt. "Sie sagten: 'Was wäre, wenn wir diese Erzählung in unser Spiel einfügen und ihr wirklich einen narrativen Rahmen für etwas geben würden, das im Großen und Ganzen ein [narratives Rennspiel] ist?'" Im Gegensatz zu Bakers bisherigen Projekten war die Arbeit an Dirt 5 zwar etwas weniger intensiv, doch nicht weniger herausfordernd. Erfahrung mit dem Racing-Genre hatte der Mann bislang nicht, doch Codemasters habe gründliche Vorarbeit geleistet und präzise Vorstellungen formuliert, so Baker:

"Viele Charaktere haben [nur] einen Art Absatz und dann führst du Diskussionen mit dem Creative Director und [arbeitest den Charakter während der Produktion weiter aus]. [Bei Dirt 5] war das aber etwas ganz anderes. Ich ging [in die Produktion] und [Codemasters] sagte mir: 'Hier ist eine Bibel mit Anhängen zu AJs Charakter.' Sie hatten all diese erschöpfende Arbeit bereits geleistet, um mir konkret zu sagen, wer diese Person war. Das ermöglichte es mir als Schauspieler sagen zu können: 'Großartig! Wie reagiert er auf diese Situation?'"

Das vollständige Interview, in dem Baker all diese Bereiche vertieft, verrät euch mehr über die Produktion von Dirt 5. Wir sprechen mit dem Synchronsprecher außerdem über seine angeschlagene Beziehung zu seinem Kollegen Nolan North und wie es war, an The Last of Us: Part II zu arbeiten. Mehr Informationen zum neuen Dirt 5 bekommt ihr währenddessen in unserer eigenen Kritik.