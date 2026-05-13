Troy Baker sagt, Intergalactic: The Heretic Prophet und Judas seien die "ehrgeizigsten" Projekte, die Neil Druckmann und Ken Levine gemacht haben

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Bei der Comicon Napoli hatten wir die Gelegenheit, mit Troy Baker und Austin Wintory zu sprechen, während sie weiterhin rund um den Globus touren und dem Publikum die Freuden der Videospielmusik präsentieren. Während wir über alles von Indiana Jones bis The Banner Saga sprachen, konnten wir nicht anders, als über die Zukunft zu sprechen. Wintory arbeitet natürlich an Dingen, die er nicht erwähnen darf, aber wir wissen, dass Baker mit Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet und Ken Levines Judas verbunden ist. Zwei Spiele, die seit ihrer Enthüllung ganz oben auf unserer Wunschliste standen.

Auch wenn Baker nicht zu viel verraten konnte, sagte er, dass beide Projekte etwas Besonderes haben. "Weder Ken Levine noch Neil Druckmann brauchen meine Hilfe bei der Entwicklung dieser Spiele. Ich muss sagen, dass das für beide gilt. "Es ist das ehrgeizigste, was einer von beiden je getan hat", sagte Baker.

"Ich habe Ken Levine einmal gefragt. Ich dachte: 'Ist das dein Hauptwerk?' Er sagt: 'Das sollte es besser sein.' Jedes Spiel, an dem ich arbeite, sollte mein Hauptwerk sein. Das könnte das Letzte sein, was ich tue. Sowohl er, Neil als auch alle in ihren Studios setzen sich mit voller Kraft hinter beide Projekte. Sie werden zur rechten Zeit rauskommen", fuhr Baker fort.

Im Moment hat Baker auch sein eigenes Studio und die Ideen, die er dort entwickelt, sowie andere gerade erschienene Spiele wie Mouse: P.I. For Hire. Wenn Sie mehr über sie erfahren möchten, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: