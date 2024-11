Troy Baker lehnte die Rolle des Indiana Jones zunächst ab

HQ

Wenn du ein Videospiel entwickelst, gibt es nur wenige Hände, die sicherer sind als Troy Baker, um deinem Protagonisten seine Stimme zu leihen. Von Joel in "The Last of Us" bis hin zu Booker DeWitt in "Bioshock: Infinite" hat er eine bewegte Karriere hinter sich, und jetzt kann er Indiana Jones zu seiner Liste von Charakteren hinzufügen.

Beinahe wäre es aber nicht der Fall gewesen. In einem Interview mit GamesRadar verriet Baker, dass er die Rolle aufgrund von Zweifeln und dem Gefühl der Einschüchterung abgelehnt hat. "Ursprünglich habe ich [die Rolle des Indiana Jones] verzichtet, weil ich ehrlich gesagt so viel Angst hatte, dass ich es nicht schaffen würde", sagte er. "Und glücklicherweise hat [Synchronsprecher] Tom Keegan über meine Unsicherheiten hinweggesehen und mich ermutigt, mich für dieses Standbild auf Band zu nehmen."

Baker beschrieb auch, dass es eine Menge Konkurrenz um die Rolle gab. "Wir haben über 1000 Leute für diese Rolle gesehen, und so stehe ich nicht nur im Wettbewerb mit all diesen wirklich talentierten Menschen, sondern auch mit mir selbst", fügte er hinzu. "Und das Schöne daran ist, dass es nicht darum geht: 'Kannst du einen knallharten Eindruck hinterlassen?', sondern um 'Kannst du uns das Gefühl geben, dass dies ein authentischer Indiana Jones ist?' Denn das ist der Kern von allem: Fühlt es sich an, als wäre es ein authentischer Indiana Jones?"

Alles lief auf einen Anruf mit dem MachineGames-Team, Todd Howard und Tom Keegan hinaus, die Baker durch die Geschichte von Indiana Jones and the Great Circle führten, was ihn dazu brachte, den Job noch mehr zu wollen. Baker gibt auch zu, dass er wusste, dass Todd Howard ihn anfangs nicht als Indiana Jones spielen lassen wollte, aber es scheint, dass sich seine persönlichen Zweifel schon vorher eingeschlichen haben.

Indiana Jones and the Great Circle erscheint am 9. Dezember für PC und Xbox Series X/S.