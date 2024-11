Troy Baker ist im nächsten Spiel von den Machern von The Last of Us und Uncharted

HQ

The Last of Us, Bioshock Infinite, Uncharted 4: A Thief's End, Batman: Arkham Knight, God of War, Far Cry 4, Death Stranding, Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und die Liste ließe sich fortsetzen. Troy Baker hat in vielen der größten und renommiertesten Spiele der Welt mitgespielt, daher ist es nicht verwunderlich, dass einige der bekanntesten Entwickler der Welt weiterhin mit ihm zusammenarbeiten. Dazu gehört auch wieder Naughty Dog.

GQ hatte das Glück, Troy Baker zu interviewen, um ein Profil über ihn zu erstellen, und erfuhr ein besonders interessantes Detail über seine Zukunft. Baker bestätigte, dass er im nächsten Spiel von Naughty Dog - den Schöpfern von The Last of Us, Uncharted, Crash Bandicoot und Jak & Daxter - mitspielen wird. Der talentierte Schauspieler sagt ausdrücklich, dass er eine Rolle in Neil Druckmanns neuem, noch nicht enthülltem Spiel spielt, so dass es vielleicht nicht das nächste Spiel von Naughty Dog sein wird.

Das liegt daran, dass das Studio mehrere Einzelspieler-Spiele in Arbeit hat, selbst nachdem es The Last of Us Multiplayer im vergangenen Dezember abgesagt hat. Diejenigen unter euch, die behaupten wollen, dass dies im Grunde eine Bestätigung für ein weiteres The Last of Us ist, sollten sich daran erinnern, dass der Zwinger erst Anfang des Jahres The Last of Us: Part III/The Last of Us 3 oder wie auch immer sie es nennen werden, bestätigt hat, also klingt es so, als ob Baker eine Hauptrolle in der neuen IP des Studios spielen könnte, die sich schon seit geraumer Zeit in der Entwicklung befindet. Vielleicht bekommen wir unsere Antwort irgendwann im Jahr 2025...