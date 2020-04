Troy Baker: "Ich sehe nicht, dass der Uncharted-Film geschieht"

Wir haben mehrfach über den kommenden Uncharted-Film berichtet, allerdings waren es selten gute Nachrichten. Verschiedene Schlüsselpersonen kamen und gingen und ansonsten konnten wir lediglich die vielen Verzögerungen aufgreifen, denen sich das Projekt gegenübersah. Nach der letzten Verzögerung enthüllte der Schauspieler Troy Baker (der Joel in The Last of Us und Nathan Drakes älteren Bruder Sam in Uncharted 4 spielte) gegenüber Retro Replay, dass er mittlerweile nicht mehr glaube, dass der Film jemals das Licht des Tages sehen werde: "Ich sehe nicht, dass der Uncharted-Film geschieht."

Ein anderer Synchronsprecher, Nolan North (der den Hauptprotagonisten der Uncharted-Serie spielt, Nathan Drake), schloss sich dieser Episode an, um die kommende HBO-Serie zu kommentieren, die auf The Last of Us basiert. Er findet dieses Format spannender, als die Prämisse des Uncharted-Films und fügt hinzu, dass Mark Wahlberg die falsche Person sei, um Sully zu spielen:

"Ich denke, die Tatsache, dass sie [The Last of Us] zu einer Serie machen werden, ist viel besser, als aus irgendetwas einen Film zu machen. Der Typ, der Tschernobyl gemacht hat [(Craig Mazin)], ist der verdammte Elefant in dem Raum, den man braucht, um Dinge fertigzustellen. Ich freue mich mehr darüber - und da bin ich ehrlich - als über einen Uncharted-Film. Ich liebe Mark Wahlberg, aber ich sehe ihn nicht in der Figur von Sully. Ich sehe einfach nicht Sully in ihm."