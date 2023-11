Trotz Problemen hat Payday 3 die Entwicklungskosten in einer Woche wieder hereingeholt

HQ

Der neueste Ergebnisbericht von Starbreeze zeigt, dass der Bankraubsimulator trotz Problemen die Kosten für seine Entwicklung nach nur neun Tagen wieder hereingeholt hat. Es wurde am 21. September veröffentlicht und am 30. September abgeschlossen. Dies basiert jedoch nur auf den Verkäufen. Wenn man den Game Pass mit einbezieht - wo das Spiel zum Start verfügbar war - sind die Einnahmen sogar noch höher.

Aber während die erste Veröffentlichung die Erwartungen übertraf, entsprach die folgende Zeit nicht ganz dem, was Starbreeze sich erhofft hatte:

"Leider stellte sich schnell heraus, dass die Infrastruktur, auf der das Spiel basiert, nicht standhielt - und das trotz umfangreicher interner und externer Tests, die im Vorfeld der Veröffentlichung durchgeführt wurden. Die Folge ist, dass die Verkäufe nach der Periode etwas geringer sind, aber wir sind überzeugt, dass das, was wir auf Lager haben, den Umsatz im Laufe der Zeit steigern wird."

Jetzt, da die ersten Patches ausgerollt wurden, hat Payday 3 die Startphase verlassen und ist in das eingetreten, was der Bericht die Live-Service-Phase nennt. Alles, was noch übrig bleibt, ist, Spieler zu halten und neue zu gewinnen, einschließlich der Payday 2-Spieler, die derzeit zahlenmäßig deutlich höher sind als diejenigen, die die Fortsetzung spielen.

"Mit dem Start tritt Payday 3 nun in die nächste Phase ein: Live-Service. Das bedeutet, dass sich das Team auf die kontinuierliche Entwicklung neuer Funktionen sowie auf die von unseren Spielern gewünschten Verbesserungen und die häufige Bereitstellung neuer Inhalte konzentriert. Wir kennen das Potenzial, das wir in unserer bestehenden PAYDAY-Community haben, und es ist unsere Aufgabe, ein Produkt zu liefern, das sowohl neue Spieler als auch unsere PAYDAY 2-Spieler anzieht."