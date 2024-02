Trotz Larians Versuchen, es auszubessern, ist der Sex-Speedrun wieder in Baldur's Gate III

HQ

Eine der beliebtesten Speedrunning-Kategorien für Baldur's Gate III war der Sex% Speedrun. Man musste versuchen, so schnell wie möglich mit einem der Begleiter ins Bett zu kommen, und die bekannte Speedrunnerin Mae schaffte es, die Zeit auf unter zwei Minuten zu senken.

Die alte Strategie ist jedoch nicht mehr tragfähig. Früher war es so, dass man Lae'zel romantisieren konnte, indem man einfach ein Gith war und ein paar einfache Dialogoptionen wählte. Nun, um die Froschkriegerin zu romantisieren, musst du sie zuerst ein bisschen beeindrucken (langweilig).

Stattdessen bedeutet dies, dass die Spieler einen anderen Charakter verfolgen, Minthara. Der Drow-Paladin kann nach einem der Haupthandlungspunkte in Akt 1 gebettet werden, was den Eindruck erwecken könnte, dass es eine Weile dauert, sie zu romantisieren, aber Mae hat es in etwa vier Minuten geschafft. Die Taktik erfordert, den sadistischen Gefährten im Goblinlager aufzuspüren, das Idol des Druiden im Smaragdhain zu stehlen und sich dann lange auszuruhen, damit Minthara sich um alle Tieflingsflüchtlinge im Inneren kümmern kann.

Mae hält mehrere Baldur's Gate III Rekorde, also scheint es, dass Larian egal was sie dem Spiel hinzufügt oder aus dem Spiel entfernt, sie wird immer weiter Speedrunning machen.