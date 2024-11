Trotz geringer Verkaufszahlen hat es Nintendo geschafft, mit 9 Titeln den Status eines "Millionensellers" zu erreichen

HQ

Wie wir heute Morgen berichteten, hat Nintendo heute einige eher graue Finanzergebnisse veröffentlicht, wobei das japanische Unternehmen einräumte, dass es Verluste verkraften und seine Gewinn- und Umsatzschätzungen sowohl für Konsolen als auch für Spiele nach unten korrigieren musste.

Das hat die Spieler jedoch nicht davon abgehalten, in Scharen in die Läden zu strömen, sowohl in die physischen als auch in den Nintendo eShop, um die Neuerscheinungen zu kaufen. Und deshalb hat Nintendo auch eine positive Note hinterlassen, dass neun Spiele es geschafft haben, in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres mehr als eine Million Einheiten zu verkaufen. Das heißt, zwischen März und September 2024. Sechs davon sind First-Party-Spiele des Unternehmens, während die anderen drei von Drittanbietern stammen. Nintendo hat nicht bekannt gegeben, welche dieser drei Dritttitel die Liste der millionenfach verkauften Spiele in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres vervollständigen.

Beginnend mit den neuen Titeln wissen wir, dass es sich um Luigi's Mansion 2 HD und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom handelt. Das remasterte Abenteuer von Marios gruseligem Bruder hat die Sommermonate verschönert und bis zum 30. September einen Gesamtverkauf von 1,57 Millionen Exemplaren erzielt. The Legend of Zelda hatte unterdessen einen starken Start im September und erreichte 2,58 Millionen verkaufte Exemplare.

Andere Spiele mit einer längeren Laufzeit haben ebenfalls Millionen zu ihrem Konto hinzugefügt. Mario Kart 8 Deluxe ist ein Moloch, der weiterhin neue Rennfahrer anzieht und 2,31 Millionen weitere Spieler hinzugewonnen hat, so dass bis heute weltweit 64,27 Millionen Exemplare verkauft wurden. Paper Mario: The Thousand Door, das ebenfalls in diesem Jahr veröffentlicht wurde, macht mit fast 2 Millionen verkauften Exemplaren (1,94 Millionen, um genau zu sein) ebenfalls gute Fortschritte.

Nintendo Switch Sports hat seinen Evergreen-Status beibehalten und in der ersten Jahreshälfte weitere 2,51 Millionen Einheiten hinzugefügt, so dass sich die Gesamtzahl auf 14,37 Millionen Einheiten erhöht. Und Animal Crossing: New Horizons hat es auch nicht versäumt, Tom Nooks Immobilienträume zu erweitern, indem es weitere 2,18 Millionen Exemplare hinzufügte, was seine Gesamtzahl auf 46,45 Millionen Einheiten in seiner Geschichte erhöhte.