Trotz einer schrecklichen Kritik debütiert Meg 2: The Trench am Eröffnungswochenende mit fast 150 Millionen US-Dollar

Es war ein weiteres ziemlich großes Wochenende an den Kinokassen, da letzte Woche zwei Filme debütierten und um die Aufmerksamkeit der Zuschauer kämpften. Diese beiden Filme waren Meg 2: The Trench und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, und jetzt, da das Wochenende vorbei ist, haben wir eine Vorstellung davon, wie gut jeder Film abgeschnitten hat.

Während Meg 2 von Kritikern so ziemlich durchweg verrissen wurde, wurde der Film von den Fans ziemlich gut aufgenommen und spielte seit seiner Premiere am 4. August knapp 150 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein.

Was Ninja Turtles betrifft, einen Film, der von den Kritikern im Allgemeinen recht gut aufgenommen wurde, so hat dieser Film deutlich schlechter abgeschnitten und nur etwas mehr als 50 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt, etwas mehr als ein Drittel dessen, was Meg 2 erreicht hat.

Es sollte gesagt werden, dass beide nicht die Gewinner des Wochenendes waren, denn Barbie hat sich erneut durchgesetzt und ist nun ein Milliardenverdiener, wie wir kürzlich berichtet haben.