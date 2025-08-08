Trotz des Widerstands der Fans verpflichtet Villarreal einen Spieler mit fünf Vergewaltigungsvorwürfen

HQ

Der spanische Fußballverein Villarreal, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt, hat die Verpflichtung von Thomas Partey bestätigt, dem ghanaischen Mittelfeldspieler, der wegen Vergewaltigung in fünf Fällen und sexueller Nötigung durch drei Frauen angeklagt ist. Partey wurde auf Kaution freigelassen, bevor sein Prozess am 2. September im Old Bailey, dem Royal Courts of Justice in London, beginnt, und bisher verteidigt der spanische Klub seine Unschuldsvermutung, trotz des Widerstands der Fans.

"Der Verein respektiert das Grundprinzip der Unschuldsvermutung und wartet auf die Entscheidung des Gerichts, das für die Aufklärung der ihm zur Last gelegten Tatsachen verantwortlich sein wird", sagte Villarreal. "Unter Berücksichtigung der britischen Gesetzgebung in Bezug auf laufende Verfahren wird sich der Verein nicht weiter zu dieser Angelegenheit äußern."

Partey wurde von drei Frauen beschuldigt und er hat fünf Anklagen wegen Vergewaltigung und einen wegen sexueller Nötigung, die sich zwischen 2021 und 2022 in London ereignet haben. Bis letzten Juni spielte er für Arsenal.

"Der Spieler beteuert standhaft seine Unschuld und bestreitet alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen", sagte Villarreal, fügte jedoch hinzu, dass sie "mit aller Klarheit ihr festes Bekenntnis zu Respekt und Vielfalt bekräftigen und jede Gewalttat in all ihren Formen verurteilen, sei es geschlechtsspezifische, Diskriminierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Verhaltensweisen, die die Würde der Person verletzen".