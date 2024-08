Trotz des Flops des Borderlands-Films haben die Spiele einen Anstieg der Spielerzahlen verzeichnet

HQ

Der Borderlands-Film ist ein zertifizierter Flop. Sowohl in Bezug auf die Kritikerkritiken als auch auf die Einspielergebnisse hat die Videospieladaption bewiesen, dass wir auch im Zeitalter von The Super Mario Bros. Movie, The Last of Us und mehr immer noch einen Stinker bekommen können.

Wenn es jedoch etwas Positives aus dem Scheitern dieses Films zu gewinnen gibt, dann ist es, dass er mehr Leute zu den Borderlands-Spielen zurückgeführt hat. GameSpot hat einige Statistiken ausgegraben und herausgefunden, dass die Leute in Scharen zu Borderlands 3, Borderlands 2 und dem ursprünglichen Borderlands zusammen mit Borderlands: The Pre-Sequel geströmt sind.

Es scheint also, dass selbst mit einem absolut schrecklichen Film das Borderlands-Franchise immer noch Leute interessiert. Wir müssen nur hoffen, dass das vierte Spiel das Vertrauen in die Serie wiederherstellen kann.