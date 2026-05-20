Trotz des Ebola-Ausbruchs ist die Teilnahme der DR Kongo an der Weltmeisterschaft nicht gefährdet

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Der Ebola-Ausbruch in der DR Kongo, bei dem bereits über 130 Menschen getötet wurden, führte dazu, dass die Vereinigten Staaten eine Reisebeschränkung verhängten: Nicht-Amerikaner, die sich in den letzten 21 Tagen in der DR Kongo, Uganda oder Südsudan aufgehalten haben, dürfen nicht ins Land einreisen. Doch wie AFP berichtet, wird das Einreiseverbot eine Ausnahme haben: die Fußballspieler und das Personal der Nationalmannschaft, die sich erstmals seit 52 Jahren für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizierten.

Das berichtet ein ranghoher Beamter des Außenministeriums, der weiterhin unter Anonymität stand, wie AFC berichtet. "Wir arbeiten daran, sie in dasselbe Protokoll für isolierte Tests zu bringen, wie amerikanische Staatsbürger und dauerhafte Einwohner", sagte er, obwohl alle Spieler ohnehin schon seit 21 Tagen in Europa waren. Diese Ausnahme gilt nicht für die Fans, sodass es keine lokalen Fans geben wird, die das Team anfeuern – ähnlich wie im Iran, da die USA scheinbar eine Ausnahme machen, um Spieler und Personal ins Land zu lassen.

Die DR Kongo ist in Gruppe K und wird gegen Portugal, Kolumbien und Usbekistan unter Cristiano Ronaldo spielen, in Spielen in Houston, Atlanta (USA) und Guadalajara (Mexiko).