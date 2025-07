Trotz der jüngsten abgesagten Projekte steht Techland vor null Entlassungen

HQ

Gestern berichteten wir über die Nachricht, dass Techland nach einem finanziell düsteren Jahr 2024, das auf ein finanzielles Allzeithoch im Jahr 2023 folgte, zwei unangekündigte Spiele abgesagt hat. Wenn man diese Woche und die vielen, vielen Leute bedenkt, die ihren Job verloren haben, fragt man sich vielleicht, ob dies dazu geführt hat, dass der polnische Entwickler Mitarbeiter entlassen musste, und laut dem Studio ist das nicht der Fall.

In einer Erklärung, die Insider Gaming zur Verfügung gestellt wurde, erklärt Techland, dass die Änderungen nicht zu Personal- oder Mitarbeiterkürzungen geführt haben und dass die Stornierungen zwar enttäuschend sind, aber "manchmal neue Ansätze notwendig sind". Techland erklärt auch, dass es viele andere Spiele in der Pipeline hat, vielleicht einschließlich der gemunkelten Rückkehr von Call of Juarez.

In voller Länge heißt es in Techland: "Die Entwicklung von Spielen verläuft nie geradlinig, und manchmal sind frische Ansätze notwendig, um großartige Spiele zu machen. Wichtig ist dabei, dass keine der gemeldeten Veränderungen zu einem Personalabbau geführt hat. Die Entwickler wurden zu anderen Projekten verschoben und arbeiten an einer Reihe von Spielen in unserer Pipeline."

Abschließend heißt es : "Nach der Veröffentlichung von Dying Light: The Beast werden wir zu gegebener Zeit mehr über zukünftige Titel verraten."

Ein bisschen Licht in dieser ziemlich miserablen Woche.