Tropische Insel im Pazifik wird neue Karte von Call of Duty: Warzone

Raven Software hat uns heute Abend die neue Karte von Call of Duty: Warzone vorgestellt. Ganz am Ende des jüngsten Streams konnten wir einen Blick auf das neue Battle-Royale-Zentrum werfen, das die Veröffentlichung von Call of Duty: Vanguard begleiten soll. Es stellt sich heraus, dass wir diesmal zu einem relativ farbenfrohen Ort im Pazifik mit Palmen und Sandstränden geführt werden, um dort alles zu zerstören.

Die neue Map soll wohl ungefähr die gleiche Größe wie Verdansk aufweisen und angeblich wurde sie auf Grundlage des Spieler-Feedbacks der letzten zwei Jahre erstellt. Was das konkret bedeutet? Das wissen wir auch nicht. Auf dieser großen Insel sollen uns wohl noch mehr Geheimnisse erwarten, möglicherweise unterstützt von Vanguards neuer Engine (die zerstörbare Umgebung ermöglicht). Auf jeden Fall werden alle Fortschritte und Spielinhalte von Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Black Ops Cold War übernommen. Konkrete Details fehlen.