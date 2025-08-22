Tropico 7 Interview: Creative Director über Politik, Satire und Bürgersimulation

Auf der Gamescom 2025 stand die langjährige Tropico-Serie mit der offiziellen Enthüllung von Tropico 7 im Mittelpunkt. Der satirische Städtebauer und Politsimulator kehrt mit mehr Tiefgang, mehr Chaos und einem schärferen Fokus auf die Politik der Macht zurück. Wir hatten die Gelegenheit, mit Daniel, dem Creative Director des Spiels, über die Vision des Teams für den nächsten Teil von El Presidentes Karibik-Eskapaden zu sprechen.

"Tropico war schon immer eine Mischung aus Städtebauer, Wirtschaftssimulator und Diktator-Simulator." erklärte Daniel. "Für Tropico 7 haben wir uns wirklich auf die Seite der politischen Simulation konzentriert. Dort befinden sich die meisten neuen Systeme."

In früheren Tropico-Titeln waren Wahlen ein buntes, aber manchmal zweitrangiges Element. Das ändert sich hier. "Manchmal gibt es Wahlen und es ist wichtig, dass man eine gute Zustimmung von den Menschen hat, damit sie für einen stimmen." Sagte Daniel. Um dies zu bewältigen, führt das Spiel eine neue politische Karte ein, die deine Position und die verschiedener Fraktionen und Bürger visuell darstellt.

Er erklärte weiter: "Man kann versuchen, die Menschen so zu manipulieren, dass sie sich auf eine bestimmte politische Position konzentrieren. Dann kann man ihren Forderungen folgen und ihre Aufgaben erfüllen, um die Zustimmung zu erhöhen." Ein System verspricht, die Zustimmungsrate für jeden, der an der Macht bleiben will, dynamischer - und prekärer - zu machen.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Tiefe der Simulation für die Bürger von Tropico. "Alle Menschen werden von Anfang an simuliert" Sagte Daniel. "Wenn sie geboren werden, gehen sie zur Schule, sie können zur Universität gehen, sie müssen einen Job finden, einen Partner finden, Kinder bekommen und ihre eigene politische Position entwickeln." Die Spieler können jeden Bürger einzeln inspizieren und seine Bedürfnisse, Überzeugungen und Zufriedenheit sehen. "Ist er zufrieden, hat er genug zu essen, hat er einen Arzt in der Nähe oder wie sieht es mit seiner Glaubenszufriedenheit aus?" Daniel listete auf. "Wir müssen uns auch um ihre Zufriedenheit und ihre politische Meinung kümmern."

Der für Tropico typische Humor zeigt sich in seinen Gesetzen und Erlassen. "Man muss entscheiden, welche Verfassung man haben will, und indem man die Verfassung wählt, verändert man seine Position auf der politischen Landkarte." erklärte Daniel. Dies bestimmt, welche Arten von Erlässen man aktivieren kann. Die Beispiele reichen von praktisch - wie die Subventionierung von kostenlosen Autos für die Armen - bis hin zu absurden. "Wir haben ein Edikt wie den Tropenhut, das jeden Bürger dazu zwingt, einen bestimmten Hut zu tragen." Daniel lachte. "Den Kommunisten gefällt das, aber die Kapitalisten nicht." Ihm zufolge sind viele dieser Gesetze von der realen Politik inspiriert, wodurch der satirische Biss von Tropico intakt bleibt.

Tropico hat schon immer interne Politik mit externem Druck vermischt, und Tropico 7 verdoppelt seine Diplomatie. Die Spieler können sich durch Epochen bewegen - von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart - und jede bringt neue globale Mächte mit sich, um sie zu besänftigen oder zu verärgern. "In der Kolonialzeit hat man es mit England zu tun, in den Weltkriegen sind es die Achsenmächte und die Alliierten, im Kalten Krieg ist es Ost gegen West, und in der Neuzeit hat man es mit den USA, China, Indien und anderen zu tun." erklärte Daniel. "Wenn das Ruf zu niedrig ist, können sie deinen Hafen blockieren, eine Invasion starten oder sogar einen großen Krieg beginnen - was bedeutet, dass das Spiel vorbei ist."

Für Spieler, die geführte Erlebnisse bevorzugen, wird Tropico 7 etwa 15 Missionen enthalten, von denen fünf eine zusammenhängende Kampagne bilden, die sich über alle Zeiträume erstreckt. "Die anderen zehn Missionen sind völlig unabhängig." Daniel fügte hinzu: "Mit verrückten und lustigen Situationen und Handlungssträngen." Natürlich kehrt auch der beliebte Sandbox-Modus zurück, in dem die Spieler ihr tropisches Paradies - oder ihre Dystopie - endlos gestalten können.

Tropico 7 soll Ende nächsten Jahres für PC, Xbox und Playstation erscheinen.