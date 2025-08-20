Tropico 7 angekündigt, Veröffentlichung am ersten Tag des Xbox Game Pass im Jahr 2026

Xbox hatte während ihrer eigenen Shows auf der Gamescom einige Ankündigungen zu machen. Einer von ihnen war Tropico 7, ein Titel, der bisher nicht angekündigt wurde und der 2026 auf Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen wird.

Diese Strategieserie, die sich mehr als andere Städtebauer um politische Simulationen dreht, erhielt zuletzt 2019 mit Tropico 6 ein Spiel, das schließlich überall veröffentlicht wurde. Für die Fortsetzung wurde bestätigt, dass sie auf Xbox Series X/S und an Tag 1 auf Xbox Game Pass sowie auf PS5, Steam und Epic Games Store erscheinen wird.

Weitere Details wurden nicht geteilt, da das Spiel in einem kurzen Teaser während des Livestreams gezeigt wurde, ohne den Entwickler überhaupt zu erwähnen. Eine überraschende Ankündigung, um sicher zu sein, und eine, die die Game Pass-Bibliothek weiter wachsen lassen wird.