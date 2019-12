Tropico 6 macht Kohle: DLC Llama of Wall Street erschienen

Seit Freitag ist das erste DLC zum deutschen Strategiespiel Tropico 6 auf PC und Konsole verfügbar. Mit "The Llama of Wall Street" können Spieler zum Preis von 10 Euro...

PC-Spieler werden vielleicht schon daran arbeiten, ihre Agenda in Tropico 6 weiter voranzutreiben, doch Konsolenspieler müssen sich mit diesen Plänen noch bis zum Herbst...

El Presidente feiert diese Woche mit Tropico 6 seine triumphale Rückkehr auf Windows PC und Linux. In Erwartung des Launches hat El Presidentes treuer Helfer Penultimo...

Tropico 6 um zwei Monate verschoben

am 9. Januar 2019 um 07:20 NEWS. Von Stefan Briesenick

Der Chef der Kalypso Media Group, Simon Hellwig, hat in einem offenen Brief an die Community die Verschiebung von Tropico 6 bekanntgegeben. Die Veröffentlichung des...