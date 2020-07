Tropico 6: Dritter DLC für PC erhältlich, Hauptspiel am Wochenende kostenlos auf Steam spielbar

Kommendes Wochenende bietet sich die Gelegenheit, den sechsten Teil der Tropico-Reihe kostenlos auf Steam zu spielen. Leider überzeugte uns der jüngste Spross der langlebigen Reihe in unserem 2019er-Test nur bedingt, wobei die Konsolenversion in unserem Extra-Test immerhin einen Punkt mehr als die PC-Fassung absahnte.

Stichwort Konsolen: Nutzer einer PS4 oder Xbox One müssen sich bis zum Erscheinen des dritten DLCs "Lobbyistico" noch etwas gedulden. PC-Spieler finden den kostenpflichtigen DLC ab heute bei Steam und im Kalypso Store, "Versionen für PS4 und Xbox folgen später".