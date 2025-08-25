Trophäenjäger erreicht 15.000 Playstation-Platin

HQ

Wie bei so vielen Hobbys gibt es immer Menschen, die die Dinge auf die Spitze treiben. Einer von ihnen ist der selbsternannte Trophäenjäger timpurnat, der gerade etwas gefeiert hat, wovon die meisten Playstation-Spieler nicht einmal zu träumen wagen: 15.000 Platin.

In einem Social-Media-Post verriet timpurnat, dass er jetzt Level 999 im Playstation Network erreicht hat, nachdem er in unglaublichen 15.000 Spielen einen 100%igen Abschluss erreicht und insgesamt 387.000 Trophäen gesammelt hat. Mit diesem Erfolg steht er an zweiter Stelle der Weltrangliste. An der Spitze steht nur dav1d_123, der mit derzeit 15.489 Platin-Trophäen und über 21,2 Millionen Punkten auch der offizielle Guinness-Weltrekordhalter für die meisten Platin-Trophäen ist.

timpurnat teilt seine Fortschritte oft in Echtzeit in den sozialen Medien, und als Platinnummer 14.929 in Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival freigeschaltet wurde, schrieb er:

"Schöne Musik und lockeres Platin, ich war überrascht zu sehen, dass sie diesen Film so viel einfacher gemacht haben als frühere Einträge. Selbst wenn du einen Song nicht versagst, bist du immer noch auf dem Weg zum Platin."

Bei diesem Tempo stellt sich nicht die Frage, ob timpurnat den weltweiten Spitzenplatz einnehmen wird – sondern wann.

Also, wie viele Platinum haben Sie?