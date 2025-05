Trophäen-Pikachu-Pokémon-Karten werden bei der Auktion mit 82.000 $ geboten

HQ

Goldin, das Auktionshaus, das für seine rekordverdächtigen Sammlerstücke bekannt ist, zeigt einmal mehr, welchen Wert einige schwer fassbare Pokémon-Karten haben können. Wir alle haben schon von seltenen Gluraks und Pikachus gehört, die bei Auktionen Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen verdienen, aber es ist immer noch beeindruckend zu sehen, wie viel Geld diese Gegenstände einbringen.

Kürzlich erschien auf Goldins Website ein Angebot für eine Sammlung von drei Trophäen-Pikachu-Karten. Das 1997-1998 Japanese Promo 2nd Tournament Trophy Pikachu ist eine Karte, die sehr knifflig zu bekommen ist, egal ob du die Gold-, Silber- oder Bronzekarten bekommen möchtest. Alle drei sind in dieser Kollektion erhältlich, aber schon jetzt schießt der Preis für sie in die Höhe. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt das Gebot bei 82.000 $. Es sind noch drei Wochen bis zur Auktion, also rechnen Sie damit, dass der Preis steigen wird.

An anderer Stelle versteigert Goldin auch ein ungeschnittenes Blatt Holofoil-Karten aus dem Pokémon-Basisset von 1999. In diesem Jahr wurden Pokémon-Karten zum ersten Mal auf Englisch gedruckt, und auch bei diesem Artikel sind die Preise gestiegen. Zugegeben, das Gebot liegt im Moment bei 22.000 $, was nicht so hoch ist wie bei den 82.000 $ Pikachu-Karten, aber es zeigt uns immer wieder, wie viel die Leute bereit sind, für Pokémon-Karten zu bezahlen.

Wir sind sicher, dass dieses Stück, wie viele andere, die zeigen, wie viel die Leute für seltene Karten bezahlen, Sie dazu bringen wird, Ihre alte Sammlung nach einem schwer fassbaren Fund zu durchsuchen. Es schadet schließlich nicht, zu überprüfen, und Sie könnten über etwas Gold aus einem alten Set stolpern.

