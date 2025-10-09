Tron Lightcycle Run Achterbahn in Disney World ersetzt Daft Punk Musik durch Nine Inch Nails

HQ

Tron: Ares , der dritte Teil der Franchise, die 1982 begann, kommt diesen Freitag, den 10. Oktober, in die Kinos. Wie der zweite Film, Tron: Legacy aus dem Jahr 2010, der Musik von Daft Punk enthielt, enthält Ares elektronische Musik von einer beliebten Band, Nine Inch Nails. Und Besucher des Walt Disney World Resorts in Orlando können es hören, während sie mit der Tron-Achterbahn Tron Lightcycle Run fahren, aber nur für eine begrenzte Zeit.

Die Fahrt, die 2023 erstmals im Magic Kingdom eröffnet wurde, ist von Tron Legacy inspiriert, und wenn die Fahrer mit 95 km/h in fahrradförmigen Zügen zu Wasser gelassen werden, hören sie die kultige Musik des französischen Duos Daft Punk.

Seit Mitte September und für eine begrenzte Zeit (nicht spezifiziert, aber es kann von der Popularität des Films abhängen) wird die Fahrt in Orlando sowie die ursprüngliche in Shanghai Disneyland mit einem Tron: Ares Overlay versehen, das die klassischen blauen Lichter aus dem Grid durch die roten Töne ersetzt, die in Tron Ares zu sehen sind. und auch die Musik von Daft Punk mit dem Soundtrack von Nine Inch Nails zu verändern, was, wie erwartet, einer der besten Aspekte des neuen Tron-Films ist... auch wenn der Soundtrack von Daft Punk genauso großartig und zu diesem Zeitpunkt noch einprägsamer war.

Werden Sie dieses Wochenende Tron: Ares schauen?